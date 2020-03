Coronavirus, ecco gli Stati dove gli italiani non possono viaggiare

598 Visite

Divieto di ingresso agli italiani

Israele, Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Capo Verde, Kuwait e Seychelles hanno vietato l’ingresso agli italiani o a chi è stato in Italia nelle ultime due settimane. La Giordania esclude solo i suoi cittadini. Per Mauritius il divieto riguarda solo chi proviene da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia, ma le autorità locali locali si riservano la facoltà di estendere il divieto di ingresso sul territorio anche ad altre categorie di passeggeri (inclusi cittadini italiani provenienti da altre regioni oltre a quelle già menzionate), con scarso o nessun preavviso. In Arabia Saudita vietato l’ingresso anche ai fedeli musulmani per il pellegrinaggio alla Mecca.

Precauzioni di viaggio

Gli Stati Uniti hanno inserito l’Italia nella “fascia due” (su quattro) della loro allerta sanitaria: si può viaggiare ma bisogna osservare precauzioni.Trump ha parlato di possibili restrizioni ai voli con l’Italia al momento non ancora attuat













