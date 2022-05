𝗚𝗿𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗯𝗯𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗮𝘃𝗮𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲. 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼, 𝗱𝗶𝗯𝗮𝘁𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗲𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲

89 Visite

Domani, 𝟮𝟲 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮 alle 10:00 presso lo Stadio Comunale San Michele, in via Santa Croce, in collaborazione con l’Associazione Legalmente Italia, si terrà un momento dibattito sul tema della legalità al quale interverranno gli illustri ospiti in locandina.