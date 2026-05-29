Marano. Marco Cavallo: tra il tatami e la penna, il talento che conquista sport e letteratura

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Marco Cavallo, una passione per il tatami e la scrittura. Tra gli atleti capaci di superare i propri limiti fisici e scrittori in grado di toccare le corde più profonde dell’anima, Marco Cavallo, un talento poliedrico di spiccata tenuta tecnica e mentale, si distingue per la

straordinaria precisione del calcio marziale unita alla sensibilità della penna. Il giovanissimo ed eclettico atleta e scrittore, sta vivendo una stagione d’oro conquistando due prestigiosi argenti alle recenti gare interregionali di Taekwondo di Abruzzo e Campania, in parallelo a un percorso editoriale costellato da continue pubblicazioni di successo. La critica conferma il valore delle sue parole, già attestate da importanti riconoscimenti letterari nazionali, e premia la sua grande sensibilità per le tematiche profonde del suo pensiero, consacrandolo come una delle realtà più interessanti e produttive dell’attuale panorama culturale

giovanile.













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