Marco Cavallo, una passione per il tatami e la scrittura. Tra gli atleti capaci di superare i propri limiti fisici e scrittori in grado di toccare le corde più profonde dell’anima, Marco Cavallo, un talento poliedrico di spiccata tenuta tecnica e mentale, si distingue per la
straordinaria precisione del calcio marziale unita alla sensibilità della penna. Il giovanissimo ed eclettico atleta e scrittore, sta vivendo una stagione d’oro conquistando due prestigiosi argenti alle recenti gare interregionali di Taekwondo di Abruzzo e Campania, in parallelo a un percorso editoriale costellato da continue pubblicazioni di successo. La critica conferma il valore delle sue parole, già attestate da importanti riconoscimenti letterari nazionali, e premia la sua grande sensibilità per le tematiche profonde del suo pensiero, consacrandolo come una delle realtà più interessanti e produttive dell’attuale panorama culturale
giovanile.
Marano. Marco Cavallo: tra il tatami e la penna, il talento che conquista sport e letteratura
Marco Cavallo, una passione per il tatami e la scrittura. Tra gli atleti capaci di superare i propri limiti fisici e scrittori in grado di toccare le corde più profonde dell’anima, Marco Cavallo, un talento poliedrico di spiccata tenuta tecnica e mentale, si distingue per la