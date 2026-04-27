Omicidio aggravato a Napoli, blitz della Polizia: tre arresti tra pregiudicati

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Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di Stato in esecuzione dell’Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato risalente al 21 gennaio 2024 e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose previste dall’articolo 416 bis. 1 c.p. Contestualmente sono in corso di esecuzione numerose perquisizioni.













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