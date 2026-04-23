Esclusiva Marano, identificato l’aggressore dell’extracomunitario accoltellato e ridotto in fin di vita: è il coinquilino

Condividi

Visite: 0

2 Visite

A Marano, dopo due giorni, è stato identificato l’uomo ritenuto responsabile della violenta aggressione ai danni di un cittadino straniero, accoltellato e lasciato in strada in condizioni disperate.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe il coinquilino della vittima, con cui condivideva l’abitazione e un rapporto di conoscenza. Un dettaglio che rafforza l’ipotesi di un litigio degenerato improvvisamente in violenza estrema.

Il ferito, originario della Papua Nuova Guinea, è ancora ricoverato in ospedale e resta in gravi condizioni. I medici stanno monitorando costantemente il suo stato di salute dopo le numerose ferite riportate.

Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al violento episodio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti