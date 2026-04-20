Tragedia sull’A1 durante sciopero trasportatori: 55enne di Marano travolto e ucciso

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Rome Italy September 29, 2019 View of a Italian ambulance driving through the streets of Rome in the morning
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Tragedia durante la protesta degli autotrasportatori sull’A1. Luigi Nappo, camionista 55enne di Marano, ha perso la vita ieri nei pressi dello svincolo di Caserta Sud, sull’A1 direzione Roma.
Secondo le ricostruzioni, l’uomo era sceso dal proprio mezzo nel punto di raduno stabilito per la mobilitazione quando è stato investito da un’auto in transito tra la prima e la seconda corsia.
Inutile l’intervento dei soccorsi. La Polizia Stradale sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto nel tratto tra Caserta Sud e l’innesto con l’A30.
Il mondo dell’autotrasporto si ferma oggi per ricordare un collega.
Il blogger Josef Nardone
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