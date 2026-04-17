Si torna a sparare: raffica di episodi violenti in pochi giorni tra Mugnano, Calvizzano e Marano. Ieri ferito un incensuraot

Si torna a sparare nell’area nord di Napoli, in un clima di tensione segnato da una recente scia di episodi violenti tra Mugnano, Calvizzano e Marano. Solo nelle ultime settimane si sono registrati il ferimento di alcuni giovani di Mugnano a Marano, il maxi furto alla Mediterranea Pesca e, pochi mesi fa, la tentata estorsione, a mano armata, al cimitero di Mugnano nonché il tentato omicidio di un boss degli Amato-Pagano in un rione della città.

In questo contesto, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, un uomo di 30 anni, identificato con le iniziali N.M., è stato ferito a colpi d’arma da fuoco al confine tra Mugnano e Calvizzano.

L’agguato è avvenuto in un’area a metà strada tra il cimitero di Mugnano e un atelier di abiti da sposa nel territorio di Calvizzano. Il 30enne, incensurato, è stato raggiunto da colpi alle gambe, in un chiaro episodio di gambizzazione.

A sparare, dalle prime ricostruzioni, due individui giunti in zona a bordo di una moto, arrivati da Calvizzano percorrendo la strada contromano. Dopo aver esploso i colpi, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

La scena si è consumata davanti a diversi residenti, alcuni dei quali hanno assistito all’agguato e allertato i soccorsi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Giugliano, dove è ricoverato: non è in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Marano, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica. Non si esclude alcuna pista, mentre si cerca di verificare eventuali collegamenti con i fatti recenti avvenuti sul territorio.