Marano, tenta la fuga in auto: arrestato con droga a bordo

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Intervento dei Carabinieri a Marano, dove i militari del Nucleo Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato questa mattina un uomo sorpreso a bordo di un’auto con sostanze stupefacenti.
L’uomo, alla guida di una Opel Corsa, alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente bloccato dopo un breve inseguimento.
Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto diverse sostanze stupefacenti, sequestrate insieme all’auto. Per il conducente sono scattate le manette e ora dovrà rispondere delle accuse legate alla detenzione di droga.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews