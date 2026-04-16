Arenella, rapina in banca: malviventi scappati attraverso un foro nel pavimento

Condividi

Visite: 1.516

79 Visite

Erano almeno 3 i rapinatori e sono riusciiti a scappare attraverso un foro praticato nel pavimento.

Si è conclusa, intanto, senza gravi conseguenze la delicata operazione condotta nella tarda mattinata presso la filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, dove la presenza di numerosi ostaggi aveva fatto scattare l’allarme.

Determinante l’intervento dell’Arma dei Carabinieri, che ha gestito una situazione ad altissima criticità con rapidità e coordinamento, dispiegando anche unità specializzate come il Gruppo di Intervento Speciale (GIS). Grazie a un’azione sinergica e a una gestione altamente qualificata, tutti gli ostaggi sono stati liberati poco dopo le 13.30, senza riportare conseguenze gravi.

Il Prefetto di Napoli ha espresso “il più vivo apprezzamento per l’elevata professionalità, il coraggio e il senso dello Stato dimostrati” dai militari impegnati nell’operazione, sottolineando come la risposta delle forze dell’ordine sia stata immediata ed efficace.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, che ha diretto le operazioni sul campo e coordinato la cinturazione dell’area, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario intervenuto per prestare soccorso ad alcune persone colpite da malore.

Presente sul posto anche il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell’intervento, garantendo il necessario raccordo investigativo.

“L’episodio conferma l’altissimo livello di preparazione e la capacità di risposta del sistema di sicurezza territoriale”, ha evidenziato il Prefetto, ribadendo il valore della collaborazione tra le diverse forze in campo e la dedizione quotidiana degli operatori impegnati nella tutela dei cittadini.

La Prefettura ha infine assicurato che continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione delle indagini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti