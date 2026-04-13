Napoli, all’ospedale del Mare il business delle barelle abusive: “In affitto a 400 euro a notte”

“Le barelle al Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare non sono sufficienti per i malati accompagnati dalle ambulanze. Quando si arriva lì ci sono persone orribili, che lavorano per le ditte di ambulanze private. Si avvicinano mentre tu stai magari con tua mamma malata in codice arancione, e ti chiedono se l’hanno sbarellata. Poi ti propongono una barella per 30 o 40 euro l’ora, che ti noleggiano loro”. Lo ha raccontato una testimone al Corriere del Mezzogiorno. “Nella tragicità del momento, noi siamo rimasti scioccati. Abbiamo pagato circa 400 euro affinché la nostra parente novantenne potesse stare per tutta la notte su una barella. Se non lo avessimo fatto, sarebbe rimasta a terra”.

Le barelle sequestrate e la spiegazione dell’Asl