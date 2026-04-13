Guida ResponsabilMente”: domani incontro all’Istituto Emilio Segrè di Mugnano

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Si terrà domani, martedì 14 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’Istituto Superiore Emilio Segrè di Mugnano di Napoli (Via Francesco Crispi, 98), un nuovo appuntamento del progetto “Guida ResponsabilMente”, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli – Direzione Fondi Comunitari e Mobilità Sostenibile – nell’ambito del programma nazionale ANCI sulla mobilità sicura, finanziato dal Dipartimento per le Politiche contro la Droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo contro l’incidentalità notturna.

L’iniziativa, rivolta agli studenti degli istituti superiori di Napoli e provincia, punta a ridurre l’incidentalità stradale attraverso la sensibilizzazione dei giovani sui rischi della guida irresponsabile: dall’uso del cellulare alla guida, al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, fino ai pericoli della guida sotto effetto di alcol e droghe.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente scolastica, Raffaellina Varriale, e di Valentina Prisco, funzionario della Città Metropolitana di Napoli. A seguire, i docenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Alfonso Montella e Filomena Mauriello – che terranno un intervento sulla promozione dei comportamenti responsabili alla guida e sulla sicurezza stradale.

Nel corso della mattinata, le referenti dell’ASL Napoli 2 Nord – Margherita Crispino, Rosaria Colella e Antonietta Matera – condurranno un laboratorio interattivo dal titolo “Costruiamo insieme la sicurezza stradale – segui il tuo percorso”, dedicato alla prevenzione degli incidenti stradali e alla salute. Spazio poi ai referenti di CONFARCA con l’intervento “Assicurati il futuro – le Scuole Guida attive per la prevenzione”, a cura di Enza de Gaetano.

L’incontro terminerà con le testimonianze dirette di parenti e amici di vittime della strada, a cura della Fondazione Domenico Cirillo, seguito dagli interventi e dalle domande degli studenti.

Il progetto proseguirà con un doppio appuntamento il 28 aprile, al Liceo Arturo Labriola di Napoli e all’Istituto Superiore Tecnico Statale Giuseppe Moscati di Sant’Antimo, per concludersi il 5 maggio all’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano.