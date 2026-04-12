Marano. Abusi edilizi a San Marco, dopo 4 anni e l’acquisizione dell’immobile la situazione è ormai paradossale. L’iter a che punto è?

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A quattro anni dalla scoperta dei gravi abusi edilizi nella zona di San Marco, a Marano, la vicenda continua a produrre conseguenze pesanti per i cittadini che avevano acquistato casa in buona fede, accendendo mutui e confidando nella regolarità degli immobili.

Le difformità riscontrate rispetto ai grafici allegati al titolo abilitativo risultano numerose e sostanziali: aumento delle metrature degli appartamenti; modifica dei balconi, trasformati da piccoli elementi con ringhiera in ferro in balconi a nastro in muratura; innalzamento dell’intero stabile di circa un metro rispetto al piano strada; realizzazione di pertinenze non previste, come terrazzini privati; costruzione di garage e cantinole assenti nella concessione originaria; incremento delle altezze interne da circa 2,70 metri a circa 2,90 metri.

Il complesso è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri nel settembre 2022, con un primo intervento che ha fatto emergere la portata delle irregolarità. Successivamente, la gestione della vicenda è passata alla polizia municipale, che ha preso in carico gli accertamenti e gli adempimenti amministrativi.

Solo nel 2025 il Comune ha provveduto alla trascrizione dell’immobile nei registri e alla successiva acquisizione del bene al proprio patrimonio, come previsto dalla normativa in materia di abusi edilizi.

Nel frattempo, a pagare il prezzo più alto sono gli acquirenti: famiglie che, pur avendo già versato parte del mutuo, si ritrovano oggi senza casa e costrette a vivere in affitto, in una condizione di forte disagio economico e sociale.

A rendere ancora più delicata la situazione, secondo recenti segnalazioni già trasmesse agli uffici tecnici e alla polizia municipale, nel complesso risiederebbe tuttora il costruttore.

Va ricordato che gli abusi edilizi non vanno in prescrizione sotto il profilo amministrativo: le difformità restano e comportano conseguenze concrete, indipendentemente dall’evoluzione delle eventuali vicende penali, che avrebbero avuto sviluppi di recente.

L’ente comunale però sembra essersi fermato. Ordinanze, acquisizione al patrimonio comunale e null’altro, con il paradosso che chi aveva acquistato è fuori dagli appartamenti mentre i responsabili degli abusi no.













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