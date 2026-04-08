Marano. Agguato a Perrotta, piste aperte: indagini in corso sul ferimento del fratellastro dell’ex titolare del Moulin Rouge

Si aggiungono nuovi elementi al ferimento avvenuto nella notte in via Castel Belvedere. La vittima, Antonio Luigi Perrotta, 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è il fratellastro di Massimo Perrotta, il 51enne morto suicida lo scorso settembre nella sua abitazione e tra i titolari del Moulin Rouge, storica pasticceria del centro di Marano.

Al momento dell’agguato, Perrotta era a piedi e in compagnia della moglie quando ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro di lui, per poi darsi alla fuga. Il 43enne è stato raggiunto da quattro proiettili, alle gambe e a un gluteo.

Soccorso, è stato trasferito all’ospedale di Giugliano in Campania, dove è ricoverato: non sarebbe in pericolo di vita. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Marano, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’agguato e a identificare i responsabili.