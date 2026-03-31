Morti sospette al Monaldi: chiesti fino a 10 milioni di risarcimento per quattro bambini

Un risarcimento complessivo di circa 10 milioni di euro è la richiesta che l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino, si appresta a presentare all’ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico, avvenuta il 21 febbraio.

La richiesta di “componimento bonario” non riguarda solo il caso del bambino, ma si estende anche ad altri tre piccoli pazienti deceduti nella stessa struttura. Secondo il legale, le morti sarebbero riconducibili a infezioni da batteri nosocomiali. Già a inizio marzo era stata avanzata una prima richiesta di risarcimento da 3 milioni di euro.

I tre bambini deceduti erano tutti seguiti dal cardiochirurgo Guido Oppido, attualmente sotto inchiesta per il fallito trapianto di cuore su Domenico, eseguito lo scorso 23 dicembre. Tra i casi citati, quello di una bambina nata nel settembre 2020, sottoposta a trapianto nell’agosto 2021 e morta nel marzo 2023. Un’altra neonata, operata a pochi mesi di vita, è deceduta nell’aprile 2021. Il terzo caso riguarda un bambino nato nel settembre 2021 e morto nell’agosto 2022, pochi giorni dopo il trasferimento in un’altra struttura.

A rendere la vicenda ancora più complessa è la situazione assicurativa dell’ospedale. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Petruzzi, il Monaldi sarebbe attualmente privo di copertura assicurativa e opererebbe in regime di “autotutela”. La precedente compagnia assicurativa avrebbe richiesto un premio annuo di 14 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata e che avrebbe portato alla mancata sottoscrizione della polizza.

Il legale ha inoltre sottolineato che, in caso di un eventuale giudizio con condanna a risarcimenti più elevati, la questione potrebbe finire all’attenzione della Corte dei Conti per valutare le responsabilità legate alla mancata copertura assicurativa.