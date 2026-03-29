Rientra a casa e trova la compagna 27enne senza vita, vegliata dai figli di 5 e 7 anni

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Tragedia a Torino ieri, 28 marzo. Un corpo senza vita è stato trovato all’interno di un alloggio al civico 2 di via Masserano. Si tratta di una donna di origini nigeriane. Aveva 27 anni ed era mamma di due bambini di 5 e 7 anni.

La telefonata del compagno

Secondo le prime informazioni, è stato il compagno della donna a dare l’allarme. Sembra che non fosse a casa da alcuni giorni. Si sarebbe insospettito dopo una telefonata, a cui aveva risposto uno dei figli, spiegando che la mamma dormiva da tempo. Appena è rientrato, si sarebbe accorto di cosa era successo e ha chiesto aiuto. Per la 27enne, però, non c’era più niente da fare, nonostante l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero.

Gli accertamenti

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia, che indagano per ricostruire ciò che è successo. Bisogna anche capire da quanto tempo il cuore della donna aveva smesso di battere. A quanto risulta, il decesso sarebbe avvenuto per ragioni naturali, ma a riguardo si attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali.













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