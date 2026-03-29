Elezioni di maggio, il centrodestra si presenta: “Lista forte per rilanciare Mugnano”

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Con la coerenza che ci ha sempre contraddistinto e il coraggio che non ci è mai mancato, saremo in campo a difesa della nostra città. Il nostro partito è pronto con una lista di candidati forti e motivati alla competizione elettorale del prossimo Maggio. Rappresenteremo le istanze del popolo di centro destra, senza timore e contro il mal governo della sinistra che ha ridotto Mugnano fanalino di coda dei comuni della provincia di Napoli.

Nota stampa Giovanni Naviglio, presidente circolo Mugnano Fdi.

 

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