Elezioni di maggio, il centrodestra si presenta: “Lista forte per rilanciare Mugnano”

Condividi

Visite: 0

2 Visite

Con la coerenza che ci ha sempre contraddistinto e il coraggio che non ci è mai mancato, saremo in campo a difesa della nostra città. Il nostro partito è pronto con una lista di candidati forti e motivati alla competizione elettorale del prossimo Maggio. Rappresenteremo le istanze del popolo di centro destra, senza timore e contro il mal governo della sinistra che ha ridotto Mugnano fanalino di coda dei comuni della provincia di Napoli.

Nota stampa Giovanni Naviglio, presidente circolo Mugnano Fdi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti