TRAGEDIA SFIORATA A VILLARICCA: ESPLODE RISTORANTE PROSSIMO ALL’APERTURA. DUE FERITI, DANNI AD AUTO E NEGOZI

Esplosione tra Villaricca e Qualiano, in un ristorante di prossima apertura: si registrano due feriti. Il fatto è avvenuto in via Antica Consolare Campana, tra i territori di Villaricca e Qualiano, nei pressi del Ponte di Surriento.

A seguito dell’esplosione, la circolazione nella zona è stata temporaneamente interrotta. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi e gli accertamenti del caso e sull’origine dell’esplosione. Danni ingenti ad auto e strutture circostanti.

Seguiranno aggiornamenti.