Marano, oltre 25 mila euro di gettoni di presenza per i consiglieri prima dello scioglimento per mafia: ecco le cifre

Condividi

Visite: 19

7 Visite

È stata pubblicata la determina di liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali di Marano per la partecipazione alle commissioni consiliari e all’unica seduta di Consiglio comunale svolta nel periodo compreso tra luglio, agosto e i primi giorni di settembre 2025, vale a dire nelle settimane immediatamente precedenti allo scioglimento dell’ente.

A colpire, oltre all’importo complessivo liquidato, sono soprattutto le posizioni di alcuni consiglieri che, in quel ristretto arco temporale, hanno maturato un numero elevato di gettoni di presenza. Dal prospetto emergono infatti importi più consistenti per Luigi Di Marino e Davide Di Luccio, entrambi con 2.505,20 euro, seguiti da Antonio Chianese con 2.309,99 euro, Mariateresa De Biase con 1.984,64 euro e Salvatore De Stefano con 1.952,10 euro. Subito dopo figurano Teresa Aria con 1.626,75 euro, Luigi Cecere con 1.594,22 euro, nonché Francesco Santoro ed Elena Aprea, entrambi con 1.529,15 euro. Izzo 1.333,94 euro e Battilomo Vincenzo 1.236,33 euro. Numeri che danno la misura di una partecipazione particolarmente intensa ai lavori delle commissioni.

Dallo stesso prospetto, infatti, si

evince che in diversi casi si arriva a numeri molto elevati di riunioni in un solo mese, con commissioni che sfiorano o raggiungono anche le 19 convocazioni mensili.

In particolare, nel mese di luglio risultano particolarmente attive la I Commissione e la IV Commissione, che dal prospetto sembrano arrivare fino a 19 riunioni, mentre la VI Commissione si attesterebbe intorno alle 17. Anche ad agosto si registrano numeri rilevanti, con commissioni che sembrano toccare nuovamente quota 19 e altre che si collocano comunque su valori molto alti. Ricordiamo che tra gli aspetti attenzionati dalla commissione d’accesso c’é stato anche l’andamento degli delle commissioni consiliari, che a Marano hanno sempre prodotto poco ma sono costate tanto, tantissimo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti