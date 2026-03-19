Marano, nuovi punti luce (tra oggi e domani) in via Montale dopo le segnalazioni dei residenti e di Terranostranews

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Intervento imminente in via Montale a Marano, dove tra oggi e domani saranno installati nuovi corpi di illuminazione. La decisione arriva dopo le segnalazioni dei residenti e della testata TerraNostraNews, che avevano evidenziato i disagi legati alla scarsa illuminazione.

Dall’ufficio manutenzioni del Comune fanno sapere che ogni richiesta viene attentamente valutata, sottolineando però che è necessario del tempo per affrontare le numerose criticità presenti sul territorio. L’intervento in via Montale rappresenta una prima risposta concreta alle istanze dei cittadini.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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