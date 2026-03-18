Come avviare un’impresa tra franchising e finanza agevolata: a Caserta il Franchising Day di Mail Boxes Etc.

Il 26 marzo a Caserta un incontro gratuito per aspiranti imprenditori: focus sul modello di business Mail Boxes Etc. e sulle opportunità di finanza agevolata come Resto al Sud 2.0 e ON – Nuove Imprese a Tasso Zero. Caserta, 10 marzo 2026 – Un’occasione concreta per chi desidera mettersi in proprio con il supporto di un brand internazionale. Il 26 marzo 2026, dalle 11:30 alle 13:00, si terrà a Caserta l’MBE Franchising Day, un incontro gratuito dedicato a chi vuole avviare una nuova attività imprenditoriale nel settore dei servizi alle imprese. Durante l’evento verrà presentato il modello di business di Mail Boxes Etc., uno dei principali network internazionali nei servizi di spedizione, logistica, stampa e marketing per aziende e privati. La Rete Mail Boxes Etc. conta circa 600 Centri Servizi in Italia e oltre 1.750 nel mondo, offrendo ai propri Imprenditori un sistema consolidato di formazione, supporto operativo e sviluppo commerciale. Roberto Zanchi, Responsabile Sviluppo Franchising Mail Boxes Etc., illustrerà il modello imprenditoriale, il percorso di formazione e il supporto del network. Saranno inoltre presentate le zone disponibili per nuove aperture, i costi di start-up e le soluzioni di supporto finanziario, tra cui il noleggio operativo GRENKE. Nel corso dell’incontro interverrà anche Angela Fragnelli, Dottore Commercialista e Vicepresidente della Commissione Finanza Agevolata ODCEC Napoli, che approfondirà le opportunità offerte dagli incentivi nazionali per l’avvio di nuove imprese, con particolare focus su Resto al Sud 2.0 e ON – Nuove Imprese a Tasso Zero, misure gestite da Invitalia. Il suo intervento offrirà ai partecipanti indicazioni utili per comprendere come accedere agli incentivi e valutare possibili percorsi di finanziamento. L’evento rappresenta anche un’opportunità per il territorio: Caserta è un’area strategica per i servizi di spedizione e logistica, grazie alla posizione favorevole e a un tessuto economico dinamico. Un contesto particolarmente favorevole per chi desidera avviare un’attività imprenditoriale nel settore dei servizi alle imprese, aprendo un Centro Servizi Mail Boxes Etc. e diventando un punto di riferimento per aziende e professionisti del territorio. previa registrazione online . La partecipazione è gratuita, MBE Franchising Day – Novotel – Caserta Sud – Capodrise (CE) 26 marzo 2026 – Ore 11:30 – 13:00 Link per registrarsi franchising@mbe.it www.mbe-franchising.it Mail Boxes Etc. Fortidia , è una delle più grandi reti di Centri multiservizi a livello globale, gestiti da Imprenditori indipendenti. Attraverso un’ampia Rete di Centri, Mail Boxes Etc. offre soluzioni su misura per spedizioni e imballaggio, logistica e ecommerce, marketing e stampa, a privati, professionisti e aziende – con l’obiettivo di garantire ai clienti un servizio di alta qualità, altamente personalizzato. Mail Boxes Etc., parte del Gruppo, è una delle più grandi reti di Centri multiservizi a livello globale, gestiti da Imprenditori indipendenti. Attraverso un’ampia Rete di Centri, Mail Boxes Etc. offre soluzioni su misura per spedizioni e imballaggio, logistica e ecommerce, marketing e stampa, a privati, professionisti e aziende – con l’obiettivo di garantire ai clienti un servizio di alta qualità, altamente personalizzato.