Marano. Antenna 5G a San Rocco, il Comune revoca l’autorizzazione: riscontrati errori procedurali

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Il Comune ha revocato definitivamente l’autorizzazione per l’installazione di una nuova antenna di telefonia mobile 5G prevista nella zona di San Rocco, dopo una serie di approfondimenti tecnici che hanno evidenziato errori procedurali nella richiesta presentata dal soggetto privato.

La vicenda era nata nelle scorse settimane a seguito delle proteste dei residenti, che avevano espresso preoccupazioni per la sicurezza, l’impatto ambientale e la localizzazione dell’impianto, con l’intervento anche dello Sportello dei Diritti e di Terranostranews.

Durante le verifiche è emerso inoltre che l’antenna sarebbe potuta sorgere nei pressi di un condotto idrico, circostanza che ha reso necessari ulteriori accertamenti da parte dell’ente prima di assumere una decisione definitiva.













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