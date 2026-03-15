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MARANO-VILLARICCA: 500 in fuga, 2 in manette. La notte dei Carabinieri di Giugliano

Il turno della gazzella del radiomobile è iniziato da pochi minuti.

Il cancello della compagnia di Giugliano si sta chiudendo ancora illuminato dagli stop della Giulia, quando dalla radio arriva la voce concitata dell’operatore del 112.

Poche parole in rapida sequenza che disegnano nella mente allenata dell’autista tutte le azioni che avrebbe compiuto di lì a poco: 3 in fuga, auto rubata, Fiat 500…arrivano da Marano, via Castel Belvedere. “Fate in fretta!” gracchia la portatile.

Il piede risponde immediatamente, è tempo di azione. Con quella scarica di adrenalina che solo la strada illuminata di blu sa darti.

I militari non sono soli.

A tallonare i 3 fuggitivi c’è già una pattuglia civetta della sezione Operativa. Erano stati loro, poco prima, a beccarli mentre rubavano la 500.

Sfrecciano ad alta velocità e la tensione dell’inseguimento si fa sentire forte in corso Europa, ormai nel comune di Villaricca. I carabinieri hanno bloccato ogni possibile via di fuga, in una manovra di accerchiamento che vista dall’alto avrebbe poco da invidiare ad una scena da film.

Il conducente perde il controllo dell’auto e finisce contro il marciapiede.

Due si lanciano di corsa verso le strade che costeggiano il McDonald’s, il terzo verso la rotonda di Mugnano.

I primi finiscono in manette in pochi secondi, l’altro è in fuga ma i carabinieri sono sulle sue tracce.

Arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa, sono ora ai domiciliari.

L’auto rubata tornerà nelle mani del legittimo proprietario.













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