Esclusiva. Doppio omicidio tra Marano e Arzano, domani vertice in Prefettura

Si terrà domani in Prefettura a Napoli un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo i due omicidi avvenuti nelle ultime ore nei comuni di Marano e Arzano, entrambe cittadine a nord del capoluogo partenopeo.

Il vertice servirà a fare il punto sulla situazione della sicurezza nell’area e soprattutto sull’andamento delle indagini dopo i due agguati avvenuti a distanza di poche ore. Particolarmente rilevante, sotto il profilo investigativo, è l’omicidio avvenuto a Marano che ha visto come vittima Castrese Palumbo, storico personaggio della criminalità locale conosciuto con il soprannome di “’o svitapierno”.

Un nomignolo che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli sarebbe stato affibbiato circa quaranta o cinquant’anni fa, quando Palumbo muoveva i primi passi nel mondo della criminalità insieme ad altri personaggi legati al clan dei Clan Nuvoletta. All’epoca il gruppo era agli inizi della propria ascesa e si dedicava anche a reati come furti di auto e di pneumatici.

Proprio la caratura criminale della vittima rende l’omicidio particolarmente delicato dal punto di vista investigativo. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il delitto possa inserirsi in nuovi equilibri o tensioni all’interno della criminalità dell’area nord e in relazione ad alcuni fiorenti e recenti business.













