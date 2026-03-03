Morte del piccolo Domenico, il centrodestra chiede una seduta straordinaria: «Fico riferisca sul Monaldi»

Condividi

«La tragica vicenda del piccolo Domenico Caliendo, che continua a sconcertarci per i dettagli che emergono, investe anche la responsabilità della Regione e delle sue articolazioni, i vari livelli delle persone prescelte per occupare livelli apicali, l’organizzazione e la sua efficacia». A scriverlo in una nota sono stati i capigruppo regionali di centrodestra Gennaro Sangiuliano di FdI, Francesco Iovino di Riformisti e Moderati, Massimo Grimaldi della Lega e Massimo Pelliccia di Forza Italia, sottolineando che «il bilancio regionale di cui a breve discuteremo è in gran parte destinato alla Sanità e proprio per questo abbiamo un dovere di vigilanza sulla qualità del servizio erogato. Per questo abbiamo depositato una richiesta di consiglio regionale straordinario da dedicare alla vicenda del Monaldi».

Inoltre, i capigruppo dell’opposizione hanno ricordato che «la tragica vicenda di Domenico ci ha ferito soprattutto nei sentimenti, nella nostra più intima dimensione umana di persone. Una storia che ci ha sconvolto per la sua assurdità e soprattutto per la sua evitabilità». E ancora, «nelle ore immediatamente successive, quando in cuor nostro speravamo che un miracolo potesse ridare alla vita il piccolo Domenico, ci siamo doverosamente astenuti dal fare dichiarazioni pubbliche perché riteniamo che questo fatto, pur avendo una evidente dimensione politica e amministrativa, non dovesse costituire oggetto di speculazioni».













