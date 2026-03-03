Calvizzano, Terranostra News disponibile a moderare il confronto Pirozzi-Borrelli

Condividi

Visite: 81

26 Visite

La diatriba politica tra l’ex sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi e il candidato Luciano Borrelli continua ad alimentare il dibattito cittadino e, nelle ultime settimane, si è fatta sempre più insistente la voce di un confronto pubblico che molti invocano per fare chiarezza, una volta per tutte, su responsabilità, scelte e prospettive amministrative: un confronto che, a nostro avviso, non può eludere i motivi reali della crisi che ha portato alla caduta dell’amministrazione, formalizzata con le dimissioni contestuali di nove consiglieri davanti a un notaio e il conseguente avvio del commissariamento. ￼

Anche nell’ultimo intervento social dell’ex primo cittadino viene richiamata nuovamente la necessità di un faccia a faccia pubblico, proprio per evitare strumentalizzazioni e narrazioni distorte che finiscono per essere amplificate dal solito blogger di paese; ma soprattutto, se confronto dev’essere, dovrà entrare nel merito del nodo della gara dei tributi, che diverse ricostruzioni indicano come epicentro politico-amministrativo dello strappo, tra contestazioni sull’impostazione, valutazioni di convenienza per l’Ente e conseguenze potenzialmente onerose per i cittadini.

In questo quadro, però, c’è un elemento in più che rende il confronto pubblico non solo opportuno ma doveroso: l’interesse della Procura della Repubblica di Napoli Nord sugli sviluppi della vicenda, con accertamenti e approfondimenti che – secondo quanto si apprende – si sono concentrati proprio sulla gara e sulle dinamiche maturate dopo la sfiducia, fino all’ascolto dell’ex sindaco nell’ambito delle verifiche in corso. Difatti gli uffici di Napoli Nord dopo quanto accaduto hanno immediatamente raddrizzato le antenne chiedendo a Pirozzi di riferire in merito.

Per questa ragione Terranostra News rivolge un invito formale e pubblico a entrambi: se davvero intendono misurarsi nel merito, possono contattare direttamente la redazione al numero del Direttore, perché siamo disponibili ad organizzare e moderare un confronto pubblico con regole chiare, tempi equilibrati e la correttezza che ci contraddistingue, senza faziosità e senza tifo, al contrario di quanto spesso avviene con alcuni noti personaggi mediatici del territorio che piegano il racconto alle simpatie e alle convenienze del momento.

A Luciano Borrelli, inoltre, suggeriamo di non replicare strategie già viste altrove, come quella adottata a Marano dall’ex sindaco Matteo Morra e company, che nel tentativo di impostare una crociata contro Terranostra News hanno finito per distrarsi dalle vicende amministrative, con l’epilogo dello scioglimento per mafia; e, a proposito di comunicazione, va registrato un dato che riteniamo significativo “alla faccia del pluralismo dell’informazione”: allo stato attuale i comunicati e gli aggiornamenti riconducibili a Borrelli non pervengono alla nostra redazione mentre risultano trasmessi ad altre testate.

Il nostro consiglio, infine, è di evitare di farsi affiancare o far gestire la propaganda da quei due giornaletti che storicamente fanno più danni che altro a sindaci e candidati sindaci, difatti o hanno perso, o sono stati sciolti e in alcuni casi persino inquisiti o condannati. Terranostra News c’è, pronta a garantire equilibrio e serietà: ora la scelta spetta a Pirozzi e Borrelli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti