Marano nel caos: frane, buche e monnezza ovunque. L’appalto con la ditta rifiuti va rescisso e subito

Condividi

Visite: 141

52 Visite

Non bastano le frane e gli sgomberi a segnare l’emergenza a Marano di Napoli. In città si torna a fare i conti con cumuli di spazzatura lungo le strade: non solo sversamenti incivili, ma anche rifiuti non raccolti o ritirati con grave ritardo. Uno scenario che alimenta rabbia e preoccupazione tra i cittadini.

La nuova ditta, Ambiente Marano, vincitrice di una procedura che ha sollevato più di una perplessità, non convince. Il Comune aveva annunciato l’applicazione di sanzioni per i disservizi, ma nei fatti la situazione non registra miglioramenti concreti.

Strade sporche, odori nauseanti, sacchetti abbandonati per giorni: un quadro che stride con le rassicurazioni istituzionali. Se il servizio non è in grado di garantire standard minimi di efficienza, occorre un’assunzione di responsabilità chiara e immediata.

La richiesta che si leva da più parti è netta: rescindere l’appalto e individuare una nuova ditta con procedure d’urgenza. Perché l’emergenza rifiuti, in un territorio già fragile, non può diventare la normalità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti