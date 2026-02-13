Marano e Calvizzano in lacrime per Angelica, 13 anni: forse virus, ma si attendono conferme

Condividi

Visite: 426

32 Visite

Un dolore profondo ha avvolto questa mattina le comunità di Marano di Napoli e Calvizzano, svegliatesi con la tragica notizia della scomparsa della giovanissima Angelica D’Alterio. Aveva appena 13 anni.

Angelica viveva da anni nella zona di San Rocco, a Marano, ed era una studentessa della scuola “Marco Polo” di Calvizzano. Una ragazza solare, benvoluta da compagni e insegnanti, la cui improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intera comunità scolastica.

Al momento le cause del decesso non sono state ufficialmente rese note. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un probabile virus contratto nei giorni scorsi, ma si attendono conferme e chiarimenti nelle prossime ore. Un quadro ancora in fase di accertamento, che rende il dolore ancora più difficile da accettare.

Angelica lascia la mamma, il papà e un fratello, distrutti da una perdita che ha colpito nel modo più crudele una famiglia e due comunità intere. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando, segno dell’affetto e della vicinanza che circondano i suoi cari.

Le esequie si terranno il 14 febbraio alle ore 17.00 presso la parrocchia di San Rocco, nel comune di Marano, dove in tanti si stringeranno attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Nel rispetto del dolore dei familiari, si attendono eventuali comunicazioni ufficiali sulle cause della tragedia. Seguiranno aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti