Morte Salvatore Giordano, oggi va in archivio il processo davanti alla Corte di Cassazione

Domani, dopo quasi 12 anni, si chiude, davanti alla IV Sezione della Corte di Cassazione, il processo giudiziario sulla tragica morte di Salvatore Giordano, il 14enne colpito mortalmente dal crollo di calcinacci della Galleria Umberto I di Napoli nel 2014.

Una tragedia che ha segnato profondamente la città e aperto una lunga battaglia giudiziaria per la famiglia. «Si conclude una vicenda che ritengo vergognosa oltre che dolorosa», commenta l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia Giordano, che aggiunge: «dopo quasi dodici anni di attesa, spero che almeno da domani i responsabili tra abbiano la decenza di risarcire questa famiglia».