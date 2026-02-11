Camorra a Mondragone, 21 arresti: il clan riorganizzato dal carcere

Condividi

Sono 21 i destinatari di una misura cautelare emessa dal gip di Napoli dopo un’indagine dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone nel casertano. Per 13 indagati e’ scattata la custodia in carcere, 5 sono domiciliari e 3 hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutti devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere di mafioso, estorsione, incendio detenzione a porto d’armi, associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, minaccia e lesioni personali. L’inchiesta e’ partita a settembre 2023 e si e’ servita di attivita’ tecniche, portando alla luce un gruppo di matrice camorristica attivo nel territorio di Mondragone, una struttura stabile e ben articolata riconducibile al clan Gagliardi, riorganizzatosi dopo lo scioglimento dei La Torre, per anni egemone nel territorio, e riconducibile comunque alla cosca dei Casalesi. A capo del sodalizio un boss, attualmente detenuto e non destinatario delle misure cautelari di oggi, che ha continuato comunque dal carcere a impartire i direttive. Il gruppo, per gli investigatori, si e’ distinto per una marcata attitudine alla violenza della quale si serviva per imporre il controllo del territorio. Documentati numerosi episodi estorsivi ai danni di imprenditori e operatori commerciali, anche con aggressioni fisiche o l’incendio delle loro auto. Parte dei proventi delle attivita’ illecite era destinata al sostentamento di detenuti. Per entrare nel gruppo e dimostrare la propria fedelta’. Gli aspiranti camorristi avrebbero dovuto esplodere i colpi di arma da fuoco contro la caserma del reparto territoriale dei carabinieri, un’azione che non si e’ concretizzata grazie ai servizi di prevenzione dei militari dell’Arma. L’attivita’ di spaccio, prevalentemente cocaina, crack e hashish, era la principale fonte di guadagno del gruppo appaltata anche a persone esterne al clan. Migliaia le cessioni documentate, avvenute anche con una rete di consegna a domicilio, grazie alla piccola flotta di scooter. Sequestrati nel corso delle indagini 1,1 chilo di cocaina, mezzo chilo di hashish, una pistola Berretta 7,65 con serbatoio e 9 cartucce e un’altra Berretta modello 84 completa di serbatoio con 36 cartucce. titolo forte













