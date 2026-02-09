L’ASSALTO ALL’ENNESIMO PORTAVALORI, I DUE FERMATI E LA TESTIMONIANZA DELLA STUDENTESSA

Momenti di paura questa mattina sulla superstrada 613 Brindisi-Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori. Secondo le prime notizie, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Al momento non risulta che ci siano feriti. Due persone, presunti componenti della banda, sono state fermate  dai carabinieri del comando provinciale di Lecce coordinati dal colonnello Andrea Siazzu. Secondo quanto appreso, i due sono stati individuati in territorio del nord Salento, provincia Leccese, dove da subito si sono concentrate le ricerche dei militari. Il gruppo era a bordo di un’auto, sono in corso accertamenti. Mancherebbero all’appello, secondo quanto spiegato dalle fonti, altri componenti del commando.

A Brindisi Report la testimonianza della studentessa rapina dal commando armato che questa mattina, 9 febbraio 2026, ha tentato di rapinare un furgone portavalori della ditta Battistolli.

Il peggio è passato. A bocce ferme la studentessa rapinata dal commando che questa mattina lunedì 9 febbraio ha assaltato un portavalori con metodi paramilitari, esplodendo anche alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dei carabinieri, a BrindisiReport racconta quanto accaduto sulla strada Brindisi-Lecce.

“Da una parte un uomo incappucciato, dall’altra parte, vicino al camion, un’altra figura con un fucile che ha sparato verso l’alto. Davanti a me c’era un furgoncino di colore blu, che è riuscito a fare la retromarcia. Io sono andata nel panico perché la macchina mi si è spenta.

Nell’istante che volevo riaccenderla per fare retromarcia, me la sono trovata davanti. Quindi mi ha fatto scendere perché serviva la macchina. Io la prima cosa che ho detto, io ho una bambina piccola.  E niente, quindi da lì mi hanno preso la macchina.

Erano in due. Uno armato. Ho visto che quando hanno preso la mia macchina, un rapinatore è sceso dalla macchina e ha posizionato i chiodi. E poi io sono rimasta da sola e un signore mi ha fatto salire nella sua macchina”.

 

