CALVIZZANO, GIOVANNI LUCCHESE E’ IL COMMISSARIO PREFETTIZIO PER IL DOPO PIROZZI

Calvizzano. Dopo lo scioglimento del consiglio comunale, determinato da un atto di sfiducia protocollato da dieci consiglieri contro il sindaco, il Prefetto di Napoli ha nominato Giovanni Lucchese commissario prefettizio.

Lucchese, viceprefetto in quiescenza, molto noto negli ambienti prefettizi, ha una lunga esperienza nella gestione degli enti locali e ha guidato in passato anche il comparto dedicato agli enti locali della prefettura, portando avanti funzioni di coordinamento e vigilanza amministrativa.

Il suo incarico a Calvizzano avrà l’obiettivo di garantire la continuità amministrativa fino alla nomina dei nuovi organi democraticamente eletti.













