Chiesa dello Spirito Santo Vecchio presa di mira dai ladri a Marano

Condividi

Visite: 33

12 Visite

Tentato furto nella notte nella chiesa dello Spirito Santo vecchio a Marano. Ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’edificio sacro dopo aver forzato un finestrone laterale, danneggiandolo. Non è ancora chiaro se il furto sia stato portato a termine o se si sia trattato soltanto di un tentativo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Seguiranno aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti