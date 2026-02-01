Chiesa dello Spirito Santo Vecchio presa di mira dai ladri a Marano

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 33
12 Visite

Tentato furto nella notte nella chiesa dello Spirito Santo vecchio a Marano. Ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’edificio sacro dopo aver forzato un finestrone laterale, danneggiandolo. Non è ancora chiaro se il furto sia stato portato a termine o se si sia trattato soltanto di un tentativo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Seguiranno aggiornamenti.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore