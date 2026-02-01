Infortunio Di Lorenzo, altri guai per Conte: sospetta rottura del crociato

Ecco perché il primo nome sulla lista del dirigente azzurro è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, che è già stato nel mirino degli azzurri la scorsa estate e non è mai uscito dai radar, tanto che prima della sfida con la Juve Manna ne parlava così: “È un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo”.