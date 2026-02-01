Infortunio Di Lorenzo, altri guai per Conte: sospetta rottura del crociato

“Sembra il crociato per Di Lorenzo, perdiamo un pezzo da novanta”. In attesa degli esami che sosterrà il capitano del Napoli nelle prossime ore, le parole di Antonio Conte durante lo sfogo post vittoria sulla Fiorentina riaprono il mercato degli azzurri, che nonostante le ire del tecnico (“Fantastica sta cosa. Numeri 1“) per questa sessione invernale deve essere a saldo zero. L’infortunio del capitano azzurro, che fin qui le aveva giocate tutte, sembra infatti essere molto grave e il ds Manna ha soltanto due giorni per correre ai ripari e portare a Napoli un giocatore pronto subito per giocare sulla destra spesso da titolare.
Ecco perché il primo nome sulla lista del dirigente azzurro è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, che è già stato nel mirino degli azzurri la scorsa estate e non è mai uscito dai radar, tanto che prima della sfida con la Juve Manna ne parlava così: “È un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo”.