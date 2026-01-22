INCOMPATIBILITA’ CIRIELLI: HA 15 GIORNI PER SCEGLIERE. LA GIUNTA PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA HA AVVIATO LA PROCEDURA

Condividi

Visite: 112

111 Visite

La Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati ha avviato formalmente la procedura sull’incompatibilità di Edmondo Cirielli, concedendo quindici giorni di tempo per sciogliere il nodo: lasciare il seggio in Consiglio regionale della Campania oppure quello a Montecitorio. Una decisione non più rinviabile che apre una partita politica delicata, dentro e fuori Fratelli d’Italia.

Nelle ore antecedenti alla riunione della Giunta, Cirielli avrebbe prospettato ai suoi interlocutori anche una terza ipotesi: dimettersi da deputato, mantenendo così l’incarico di viceministro e il ruolo di consigliere regionale. Una soluzione formalmente percorribile, ma politicamente fragile, che secondo più fonti starebbe perdendo consistenza con il passare delle ore.

Non solo per le evidenti forzature istituzionali che comporterebbe, ma anche per le conseguenze interne al partito. In caso di dimissioni da deputato, infatti, non subentrerebbe Marco Nonno, esponente dello stesso partito e figura radicata sul territorio, alimentando malumori e tensioni già latenti. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che pesa nel confronto interno e rende l’opzione sempre meno praticabile.

Il conto alla rovescia è iniziato e la scelta di Cirielli avrà inevitabilmente riflessi politici più ampi: sugli equilibri campani, sui rapporti di forza nel centrodestra e sulla credibilità delle istituzioni chiamate a garantire il rispetto delle regole. Dopo settimane di silenzi e indiscrezioni, ora il tempo delle manovre sembra agli sgoccioli. Entro quindici giorni, la politica dovrà cedere il passo alla chiarezza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti