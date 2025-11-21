Rifiuti a Marano, Isvec ha firmato oggi con il Comune ma è già pronta a cedere il servizio in locazione ad altra azienda. Enormi perplessità sul futuro dopo circa cinque di disastri

Condividi

A Marano si apre un nuovo capitolo nella gestione del servizio di raccolta e igiene urbana, dopo cinque anni di criticità sotto la gestione Green Line, affidata direttamente dal Comune e senza bando.

Oggi il Comune ha firmato il contratto con Isvec, società che si era aggiudicata il bando insieme a un’altra impresa poi defilatasi, per la gestione quinquennale del servizio. Tuttavia, già al momento della firma, Isvec ha preannunciato la possibilità di cedere in locazione il ramo d’azienda a una ditta di nuova costituzione e praticamente sconosciuta, facendo sorgere dubbi sulla continuità e sulla qualità del servizio.

Il Comune dovrà verificare attentamente i requisiti della nuova società che subentrerebbe nella gestione, ma il passaggio lascia perplessità considerata la necessità di garantire standard minimi di efficienza e regolarità nella raccolta dei rifiuti, soprattutto alla luce dei problemi accumulati negli anni precedenti.

Secondo quanto comunicato, la nuova ditta dovrebbe teoricamente entrare in servizio a partire dal 1 dicembre, ma il condizionale resta d’obbligo in attesa delle verifiche e dell’eventuale approvazione da parte dell’amministrazione comunale.

L’attenzione della cittadinanza e dei consiglieri comunali sarà concentrata nei prossimi giorni sulle condizioni contrattuali, sulle garanzie di continuità e sull’effettiva capacità della nuova società di garantire un servizio efficiente e regolare. Dopo anni di criticità con Green Line, l’obiettivo resta quello di assicurare finalmente una gestione stabile e di qualità del servizio rifiuti a Marano.













