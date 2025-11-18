Marano spot festival, domani la presentazione della 28esima edizione. Con la candidata alle Regionali…

26 Visite
Mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 11:00, presso l’attuale sede della Fondazione Pol.i.s. (Regione Campania – Isola A6 del Centro Direzionale – Napoli) si terrà la conferenza stampa di presentazione della Ventottesima Edizione del Marano Ragazzi Spot Festival, in programma dal 26 novembre al 2 dicembre.
All’evento prenderanno parte don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, Ettore Acerra, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Vincenzo Cardellicchio, commissario prefettizio del Comune di Marano di Napoli, Anna Garofalo, coreferente regionale di Libera, Lorenzo Clemente, presidente della Fondazione “Silvia Ruotolo“, Maria Rosaria Evangelista, mamma di Luigi Sequino, vittima innocente di camorra, e componente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, Pino Perna, presidente dell’Associazione “Annalisa Durante“, Raffaelina Varriale, dirigente scolastico, capofila del “Consorzio Scuole Città di Marano”, Francesca Licata, presidente dell’Associazione “Marano Ragazzi Spot Festival”, Rosario D’Uonno, direttore artistico del “Marano Ragazzi Spot Festival”.
