Marano, tragedia a Villa Camaldoli: 19enne si lancia nel vuoto

49 Visite
Tragedia di poco fa presso la struttura sanitaria Villa Camaldoli Hospital, dove una ragazza di appena 19 anni si sarebbe lanciata nel vuoto da uno dei balconi dell’edificio.
La dinamica è ancora in fase di accertamento. Non sono al momento chiare le motivazioni del gesto, né se la giovane fosse ricoverata o in cura per problematiche di natura psichiatrica. La giovane è deceduta poco dopo la caduta. Seguiranno aggiornamenti.© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews