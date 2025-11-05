Mugnano, agguato di camorra nel quartiere Zi Peppe: pregiudicato trasportato in ospedale

Condividi

Un agguato di camorra si è consumato poco fa in via Luca Giordano, nel quartiere Zi Peppe a Mugnano di Napoli. Un uomo è stato sparato mentre era alla guida del suo veicolo, che si è poi schiantato nel cancello di un’abitazione. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale, e i carabinieri della Compagnia di Marano e della Stazione di Mugnano che indagano sulla vicenda.

Aggiornamento ore 16:30

Mugnano di Napoli h. 15:40 circa

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti a bordo o in sella di un mezzo non meglio specificato si sono avvicinati a Giuseppe Cipressa, 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, per poi sparare almeno 2 colpi d’arma da fuoco.

L’uomo era a bordo della propria auto ed è stato colpito due volte. Un proiettile avrebbe perforato la zona sotto l’ascella.

Cipressa é stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Giugliano in Campania ed è in pericolo di vita.













