Schlein e De Luca, stretta di mano a Fisciano: “In Campania vinceremo con Fico”

Una calorosa stretta di mano tra la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha segnato questa mattina un momento simbolico durante l’iniziativa organizzata al Comune di Fisciano con studenti, associazioni universitarie e il Forum dei Giovani provinciale.

L’incontro, cui hanno preso parte anche il segretario regionale del PD Piero De Luca e il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, è stato aperto da un gesto distensivo e carico di significato politico. Il governatore uscente, la cui presenza non era stata annunciata, ha seguito l’intervento della segretaria dem seduto in prima fila.

Prima dell’avvio dei lavori nell’Aula consiliare, Schlein e De Luca si sono salutati con una stretta di mano davanti a fotografi e giornalisti, in un clima cordiale che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Durante il suo intervento, la segretaria del PD ha ribadito la determinazione del partito in vista delle prossime regionali:

“Noi vinceremo in Campania – ha dichiarato Schlein – vinceremo con il nostro candidato, di cui siamo molto orgogliosi, Roberto Fico, una persona perbene, onesta, competente, appassionata e innamorata della sua terra. Siamo al suo fianco con un programma che parla delle cose concrete che interessano i cittadini, a partire dalla sanità.”

L’appuntamento di Fisciano, nato come momento di confronto con i giovani e il mondo universitario, ha dunque assunto anche un forte valore politico, segnando un gesto di distensione tra la segreteria nazionale e la guida regionale del partito, dopo mesi di tensioni interne.













