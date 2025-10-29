Enorme cedimento stradale a Marano: corso Europa sarà parzialmente chiuso

Condividi

Visite: 255

44 Visite

Per permettere i lavori di messa in sicurezza, una parte del centralissimo Corso Europa sarà chiusa al traffico a partire da oggi. Il provvedimento arriva dopo il cedimento di un tratto di strada, avvenuto nel pomeriggio di ieri in una zona privata, ma verosimilmente provocato da un guasto alla rete fognaria comunale sottostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i tecnici comunali e gli operai della manutenzione stradale, mentre il prefetto Cardellicchio ha seguito personalmente la situazione, spiegando che si sta tentando di limitare il disagio alla sola giornata di domani aprendo al traffico una corsia. La zona del cedimento è infatti vicina a tre istituti scolastici, con il rischio di caos e rallentamenti durante le ore di ingresso e uscita degli studenti.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma il cedimento ha provocato momenti di paura tra residenti e automobilisti. La voragine, piuttosto profonda, ha subito attirato l’attenzione sulle condizioni del sottosuolo e sulla manutenzione delle arterie urbane.

L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di dissesto stradale a Marano, riaccendendo le polemiche sulla sicurezza delle strade e la tempestività degli interventi comunali. Il Comune ha già avviato i rilievi tecnici per accertare l’entità dei danni e programmare un intervento di ripristino urgente, con l’obiettivo di rendere di nuovo percorribile il tratto nel più breve tempo possibile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti