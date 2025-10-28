Arrestata una coppia per abusi sui figli minorenni

Condividi

A Monreale, in provincia di Palermo, una coppia di conviventi, un uomo di 30 anni e una donna di 44, è stata arrestata con l’accusa di aver compiuto, in concorso, atti sessuali con una minorenne. È stata la stessa ragazzina a contattare il numero di emergenza del Telefono Azzurro, raccontando agli operatori episodi di abusi che si sarebbero ripetuti nel tempo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la minore, figlia biologica della donna, sarebbe stata costretta, insieme al fratello maggiore, anche lui figlio dell’arrestata, a partecipare ad atti sessuali messi in atto dalla coppia.













