Due feriti a colpi d’arma da fuoco a Quarto: si indaga sui raid degli ultimi tempi e sulle nuove tensioni criminali

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Quarto Flegreo sono intervenuti presso l’ospedale di Pozzuoli per un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco. Si tratta di C.P., 34enne di Quarto, colpito alle gambe e attualmente ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita.

Quasi in contemporanea, all’ospedale San Paolo di Napoli è giunto M.V., 40 anni, anche lui ferito alla gamba sinistra da un proiettile. Dopo le cure, è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.

Entrambi i soggetti, noti alle forze dell’ordine e attivi sul territorio, sono presumibilmente rimasti vittima di un episodio avvenuto nel comune di Quarto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza dinamica, luogo e movente del doppio ferimento.

Gli investigatori non escludono che l’episodio possa essere l’ennesimo atto riconducibile a frizioni interne tra gruppi criminali locali legati a contesti di Marano e agli ambienti malavitosi locali e puteolani.













