Campania, tensioni nel centrosinistra: Fico ripropone il “reddito di dignità”, gelo da De Luca

Mentre la campagna elettorale per le Regionali in Campania cerca di prendere slancio, all’interno del centrosinistra crescono le tensioni. Al centro del dibattito c’è la proposta dei capilista della lista “Fico presidente”, che rilanciano un piano ambizioso su lavoro, salari e welfare, con al centro l’introduzione del reddito di dignità. Un’idea che l’ex presidente della Camera aveva già evocato, ma che ora viene formalmente messa sul tavolo.

«La Campania è tra i territori europei più esposti al rischio povertà. Per questo non possiamo permetterci che lavoro e diritti restino ai margini. La nostra proposta è chiara: introdurre il reddito di dignità per dare sicurezza e prospettive a chi è rimasto indietro», dichiarano i cinque capilista.

Alla misura principale si affiancano altre proposte: lotta ai contratti pirata, clausole sociali negli appalti regionali, incentivi alle assunzioni stabili, potenziamento della sanità territoriale e un riconoscimento del ruolo del terzo settore campano come presidio di coesione sociale.

Tuttavia, il concetto di “reddito di dignità” non è mai piaciuto a Vincenzo De Luca, che in passato l’ha bollato come una formula «demagogica e propagandistica». In particolare, lo scorso 6 settembre aveva criticato aspramente l’esempio pugliese, affermando che la Campania ha già attuato politiche sociali efficaci senza bisogno di etichette «inutili» o misure «clientelari».

A tentare di stemperare i contrasti è il segretario regionale del Partito Democratico Piero De Luca, che invita alla sintesi: «Ogni forza ha le sue specificità. Il Pd sta lavorando a una proposta propria, ma il dialogo con partiti e liste civiche continuerà per costruire un programma comune e condiviso, in grado di rispondere ai bisogni concreti di famiglie, lavoratori e imprese».

Intanto dal centrodestra arriva una critica netta. Il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli accusa: «Chi oggi denuncia la povertà dimentica che da dieci anni governa De Luca. Le sue politiche hanno causato un arretramento su tutti i fronti. E Fico, che ora parla di discontinuità, ha stretto un accordo con lui solo per spartirsi le poltrone».

Non mancano infine richiami interni alla coalizione progressista per accelerare i tempi. Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, durante un’iniziativa nel Vallo di Diano, avverte: «Siamo in vantaggio, ma serve innescare il turbo. Mentre il centrodestra si affida a operazioni poco chiare, noi dobbiamo rilanciare sui contenuti e far emergere le contraddizioni dell’altro campo».













