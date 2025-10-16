Elezioni Regionali Campania 2025: partecipa al primo sondaggio di Terranostranews

Condividi

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni regionali in Campania (23 e 24 novembre 2025) il panorama politico si sta definendo.

In campo, ad oggi, si profilano tre nomi di rilievo: Roberto Fico per il centrosinistra, Edmondo Cirielli per il centrodestra, e Nicola Campanile alla guida di un progetto civico alternativo sotto la bandiera di Per le persone e la comunità.

Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati e figura storica del Movimento 5 Stelle, ha ufficializzato la sua discesa in campo come candidato del cosiddetto “campo largo progressista”, sostenuto da M5S, Partito Democratico, Verdi, altre forze di area centro-sinistra e dalla lista “A Testa Alta” del governatore uscente De Luca.

Dall’altro lato, il centrodestra ha scelto Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e deputato di lunga esperienza. Già presidente della Provincia di Salerno, Cirielli rappresenta l’area di Fratelli d’Italia e gode del sostegno dell’intera coalizione di centrodestra, comprendente Lega, Forza Italia, Noi Moderati e altre formazioni.

Accanto ai due blocchi principali, si affaccia una terza proposta guidata da Nicola Campanile, ex sindaco di Villaricca e presidente del movimento “PER – Persone e Comunità”. La sua candidatura si inserisce come alternativa civica al tradizionale bipolarismo regionale, con l’obiettivo dichiarato di riportare “la politica tra la gente”.

