Regionali Campania, nasce la lista civica “Roberto Fico Presidente”: attivisti e società civile al fianco dell’ex presidente della Camera

Una nuova lista civica si aggiunge alla coalizione progressista che sostiene Roberto Fico come candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. Si chiama “Roberto Fico Presidente” ed è stata annunciata ufficialmente dallo stesso Fico tramite i suoi canali social, con la pubblicazione del logo e un messaggio rivolto ai cittadini campani.

“La lista sarà presente in tutte le province della Campania“, ha scritto Fico, sottolineando la volontà di portare nel progetto politico nuove energie, competenze e idee. A farne parte saranno esponenti della società civile: attivisti, imprenditori, insegnanti, educatori e amministratori locali, tutte persone – spiega l’ex presidente della Camera – “che già si spendono da anni per il proprio territorio” e che vogliono ora mettere il loro impegno al servizio di un progetto comune per una Campania del futuro.

L’annuncio arriva a poche settimane dalla presentazione ufficiale delle liste. Fico ha fatto sapere che nei prossimi giorni ci sarà un evento pubblico a Napoli per presentare squadra e programma della lista civica che porta il suo nome.













