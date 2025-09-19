PROCEDE LA RACCOLTA DELLE BLATTE DA PORTARE AL SINDACO MANFREDI IL 24 SETTEMBRE!

Sociale e candidato alla Presidenza della Regione Campania Raffaele Bruno ha dichiarato:

“Ho chiesto a molte famiglie di catturare (vive o morte) blatte e topi in tutti i quartieri del centro e della periferia della città che libererò personalmente nella stanza del sindaco di Napoli Manfredi a palazzo San Giacomo il 24 settembre alle ore 11:00 per protesta, dove terrò una conferenza stampa.

Nonostante le nostre richieste, infatti, Comune e Asl se ne fregano dell’invasione che i napoletani stanno subendo da parte di ratti e di blatte e ignorano completamente il problema. Stanno arrivando in sede i primi scarafaggi inviateci dai cittadini esasperati da vari quartieri della città. Vediamo se ci ascolteranno”.

L’addetto Stampa MIS.