Due rapine in pochi minuti tra Varcaturo e Qualiano: indagano i carabinieri

Condividi

Visite: 109

20 Visite

Poco fa i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti a Varcaturo per una rapina consumata presso un distributore di carburanti a via Comunale Domitiana dove poco prima due individui di cui uno armato di fucile a bordo di una Renault Captur si erano fatti consegnare dal dipendente un centinaio di euro.

Successivamente i militari sono intervenuti a Qualiano dove, presumibilmente gli stessi malviventi, avevano tentato una rapina a un distributore di via Santa Maria a Cubito. La rapina in questo caso non andava a buon fine perché il dipendente era fuggito.

Fortunatamente nessun colpo è stato esploso, nessun ferito. Indagini in corso













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti