Due rapine in pochi minuti tra Varcaturo e Qualiano: indagano i carabinieri

Da
Redazione
-
0
Condividi
Visite: 109
20 Visite
Poco fa i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti a Varcaturo per una rapina consumata presso un distributore di carburanti a via Comunale Domitiana dove poco prima due individui di cui uno armato di fucile a bordo di una Renault Captur si erano fatti consegnare dal dipendente un centinaio di euro.
Successivamente i militari sono intervenuti a Qualiano dove, presumibilmente gli stessi malviventi, avevano tentato una rapina a un distributore di via Santa Maria a Cubito. La rapina in questo caso non andava a buon fine perché il dipendente era fuggito.
Fortunatamente nessun colpo è stato esploso, nessun ferito. Indagini in corso
© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore