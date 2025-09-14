Tre bimbi massacrano di botte un coetaneo alla sua festa di compleanno

Condividi

Durante una festa di compleanno in un parco del quartiere Fidene di Roma, un ragazzino, il festeggiato, è stato prima preso di mira con insulti, poi brutalmente aggredito con un bastone da alcuni ragazzini. Il ragazzo, minorenne, secondo quanto apprende LaPresse, ha riportato gravi ferite al viso, tanto da dover essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il fatto è avvenuto lo scorso venerdì ed è stato denunciato dai comitati di quartiere.

La polizia del Distretto di Fidene, ha individuato e denunciato tre bambini, di 7, 9 e 11 anni, di origine straniera, presenti al parco con le rispettive famiglie. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, sono ancora in corso per chiarire ulteriori responsabilità. L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di violenza giovanile denunciato dai residenti della zona.













