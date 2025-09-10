Lo stallo in Campania. Il centrosinistra ha già schierato Roberto Fico, ex presidente della Camera, ma nel centrodestra la sintesi ancora non si trova. Per settimane il nome in pole è stato quello del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli: una candidatura data quasi per certa, ma che pare non convincere del tutto. E qui vale lo stesso discorso fatto per la Puglia con Gemmato: se Cirielli si schianta, si schianta anche un pezzo del governo. E il colpo politico sarebbe pesante. Nel frattempo, spunta un altro nome: Mara Carfagna. E così, tra i sussurri romani, da ieri è iniziato a circolare anche un nome inaspettato e popolare: Aurelio De Laurentiis. Produttore cinematografico, patron del Napoli bis-scudettato, avvistato a Palazzo Chigi proprio nelle ultime ore. Il centrodestra sa che la partita in Campania è complicata. E allora, per provarci davvero, potrebbe voler puntare su un nome capace di catalizzare attenzione, voti e simpatia. Chissà che De Laurentiis non sia davvero la carta giusta da giocare.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
REGIONALI, STALLO NEL CENTRODESTRA: SPUNTA L’IPOTESI DE LAURENTIIS
