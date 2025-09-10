REGIONALI, STALLO NEL CENTRODESTRA: SPUNTA L’IPOTESI DE LAURENTIIS

Condividi

Lo stallo in Campania. Il centrosinistra ha già schierato Roberto Fico, ex presidente della Camera, ma nel centrodestra la sintesi ancora non si trova. Per settimane il nome in pole è stato quello del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli: una candidatura data quasi per certa, ma che pare non convincere del tutto. E qui vale lo stesso discorso fatto per la Puglia con Gemmato: se Cirielli si schianta, si schianta anche un pezzo del governo. E il colpo politico sarebbe pesante. Nel frattempo, spunta un altro nome: Mara Carfagna. E così, tra i sussurri romani, da ieri è iniziato a circolare anche un nome inaspettato e popolare: Aurelio De Laurentiis. Produttore cinematografico, patron del Napoli bis-scudettato, avvistato a Palazzo Chigi proprio nelle ultime ore. Il centrodestra sa che la partita in Campania è complicata. E allora, per provarci davvero, potrebbe voler puntare su un nome capace di catalizzare attenzione, voti e simpatia. Chissà che De Laurentiis non sia davvero la carta giusta da giocare.













