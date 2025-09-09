MARANO, COMMISSARI IN CITTA’: POCO FA L’INSEDIAMENTO IN MUNICIPIO

Condividi

Visite: 361

44 Visite

Si sono insediati pochi minuti fa, intorno alle 14,30, i commissari straordinari che reggeranno le sorti dell’ente comunale per i prossimi 18 mesi, rinnovabili per altri sei. I commissari, in questi minuti, sono al colloquio con la segretaria generale. Nelle prossime ore, o domani, l’incontro gli altri funzionari del municipio per le presentazioni di rito. I commissari, come previsto dalla legge, hanno a disposizione il dossier integrale, 450 pagine, sullo scioglimento e conoscono dunque tutte le motivazioni in esso contenute e prive di omissis.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti